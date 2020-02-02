Ο «AD» και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έκαναν πριν από λίγες ημέρες από ένα τατουάζ στο πόδι τους, αφιερωμένο στον «Black Mamba».
Το tattoo του «Βασιλιά» είχε αποκαλυφθεί πρώτο και τώρα έγινε γνωστό και του Ντέιβις.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΑΡΗΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΑΕΚ -
ΜΠΕΡΝΛΙ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -vs
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
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ΠΑΟΚ -
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ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΕΙΜΠAΡ -vs
ΜΠΕΤΙΣ -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΣΕΒΙΛΛΗ -vs
ΑΛΑΒΕΣ -
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
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ΛΕΒAΝΤΕ -
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -vs
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -
ΜΙΛΑΝ -vs
ΒΕΡΟΝΑ -
ΛAΤΣΙΟ -vs
ΣΠΑΛ -
ΑΤΑΛAΝΤΑ -vs
ΤΖΕΝΟΑ -
LECCE -vs
ΤΟΡΙΝΟ -
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -vs
INTER -
1. FC KOLN -vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -
PADERBORN 07 -vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΠΑΟΚ -vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 89vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 85vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 92
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 112vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 131
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 113vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 116vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 123vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 114vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 90
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 113vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 129
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 124vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 107
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ -vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -
ΝΙΣ -vs
ΛΥΩΝ -
ΜΕΤΣ -vs
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -
GIRONDINS BORDEAUX -vs
ΜΑΡΣΕΙΓ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΚΑΛΑΜAΤΑ -vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -vs
ΒΕΡΟΙΑ -
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -vs
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ -
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -vs
ΣΙΒΑΣΠΟΡ -
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ -vs
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ -
REAL BETIS -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
JOVENTUT BADALONA -
ΑΝΔΟΡΑ -vs
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΠΙΛΜΠAΟ -
RED OCTOBER CANTU -vs
UMANA REYER VENEZIA -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -vs
ORIORA PISTOIA -
ALMA TRIESTE -vs
SASSARI -
DE LONGHI TREVISO -vs
FORTITUDO BOLOGNA -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
REGGIANA -
AFYON BELEDIYE -vs
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
BANDIRMA B.I.K. -
OGM ORMANSPOR -vs
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΚΗΦΙΣΙA -
ΤΕΛΙΚΟ
RAM/SALISBURY 2vs
PURCELL/SAVILLE 0
ΤΙΕΜ ΝΤΟΜΙΝΙΚ -vs
ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ ΝΟΒΑΚ -
KHADZHIBEY USATOVO -vs
ARKADIYA AVAL ODESSA -
VIIMSI JK -vs
TABASALU -
FK KOMGRAP -vs
LOKOMOTIVA BEOGRAD -
KRYLIA SOVETOV -vs
ΚAΚΙΑ ΠΕΣΧΑΝΟΚΟΣΚΟΓΙΕ -
ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ -vs
BACKA TOPOLA -
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ -vs
NARVA TRANS -
ΚΑΛΜAΡ -vs
ΕΣΤΕΡ -
ΦAΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ -vs
ΛΙΝΚΟΠΙΝΓΚ ΣΙΤΙ -
ΜΟΥΡΑ -vs
AKHMAT GROZNY -
ARARAT-ARMENIA -vs
URAL -
ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ -vs
ΧΡAΝΤΕΤΣ ΚΡAΛΟΒΕ -
ΜΛAΝΤΟΣΤ -vs
STRUGA -
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ -vs
ΖΡΙΝΣΚΙ ΜΟΣΤΑΡ -
ΤΣΕΡΤAΝΟΒΟ -vs
DORDOI BISHKEK -
08 HOMBURG -vs
ΛΟΥΜΠΕΚ -
ΣΟΓΚΝΤAΛ -vs
ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ -
COBH RAMBLERS -vs
ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ -
KRYLIA SOVETOV -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΡΕΣΤ -
ΣΕΣΚΕ ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ -vs
ΚΟΥΚΑΡΙΚΙ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΤΣΕΛΙΕ -
ΜAΛΜΕ -vs
ΚΡΑΣΝΟΝΤAΡ -
VITOSHA BISTRITSA -vs
ΠΙΟΥΝΙΚ ΕΡΕΒAΝ -
VARDAR SKOPJE -vs
ΜΠΑΝΙΑΛΟΥΚΑ -
ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ -vs
ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ -
Το τατουάζ που έκανε ο Άντονι Ντέιβις για τον Κόμπι Μπράιαντ αποκαλύφθηκε.
Ο «AD» και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έκαναν πριν από λίγες ημέρες από ένα τατουάζ στο πόδι τους, αφιερωμένο στον «Black Mamba».
Το tattoo του «Βασιλιά» είχε αποκαλυφθεί πρώτο και τώρα έγινε γνωστό και του Ντέιβις.