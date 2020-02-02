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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑLos Angeles Lakers
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Κόμπι Μπράιαντ: Το τατουάζ του Άντονι Ντέιβις στη μνήμη του (pic)

Κόμπι Μπράιαντ: Το τατουάζ του Άντονι Ντέιβις στη μνήμη του (pic)

Κόμπι Μπράιαντ: Το τατουάζ του Άντονι Ντέιβις στη μνήμη του (pic)

Το τατουάζ που έκανε ο Άντονι Ντέιβις για τον Κόμπι Μπράιαντ αποκαλύφθηκε.

Ο «AD» και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έκαναν πριν από λίγες ημέρες από ένα τατουάζ στο πόδι τους, αφιερωμένο στον «Black Mamba».

Το tattoo του «Βασιλιά» είχε αποκαλυφθεί πρώτο και τώρα έγινε γνωστό και του Ντέιβις.

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