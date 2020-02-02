Ο Ολαντίμπο... πέταξε και κάρφωσε εντυπωσιακά! (vid)

Το εντυπωσιακό του κάρφωμα στην ήττα των Πέισερς από τους Νικς.
Victor Oladipo rises up to throw down his first dunk of the season. pic.twitter.com/AEI2tfkKfo
— NBA (@NBA) February 2, 2020/blockquote>
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 94vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 78vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ 0vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 4vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 0vs
ΣAΛΚΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΝ 3vs
ΝΑΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 2vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 80vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 69vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 70vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 74
ΑΡΗΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΑΕΚ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΜΠΕΡΝΛΙ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΕΙΜΠAΡ -vs
ΜΠΕΤΙΣ -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
ΣΕΒΙΛΛΗ -vs
ΑΛΑΒΕΣ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -vs
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -
ΑΤΑΛAΝΤΑ -vs
ΤΖΕΝΟΑ -
ΜΙΛΑΝ -vs
ΒΕΡΟΝΑ -
ΛAΤΣΙΟ -vs
ΣΠΑΛ -
LECCE -vs
ΤΟΡΙΝΟ -
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -vs
INTER -
1. FC KOLN -vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -
PADERBORN 07 -vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΠΑΟΚ -vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -
LIVE
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 116vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 95
LIVE
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 103vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 85
LIVE
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 53vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 70
LIVE
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 21vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 32
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 85vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 92
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 89vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 112vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 131
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 113vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 123vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 100
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ -vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -
ΝΙΣ -vs
ΛΥΩΝ -
ΜΕΤΣ -vs
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -
GIRONDINS BORDEAUX -vs
ΜΑΡΣΕΙΓ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΚΑΛΑΜAΤΑ -vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -vs
ΒΕΡΟΙΑ -
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -vs
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ -
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ -vs
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -vs
ΣΙΒΑΣΠΟΡ -
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
JOVENTUT BADALONA -
REAL BETIS -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΑΝΔΟΡΑ -vs
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΠΙΛΜΠAΟ -
RED OCTOBER CANTU -vs
UMANA REYER VENEZIA -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -vs
ORIORA PISTOIA -
ALMA TRIESTE -vs
SASSARI -
DE LONGHI TREVISO -vs
FORTITUDO BOLOGNA -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
REGGIANA -
AFYON BELEDIYE -vs
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
BANDIRMA B.I.K. -
OGM ORMANSPOR -vs
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΚΗΦΙΣΙA -
RAM/SALISBURY -vs
PURCELL/SAVILLE -
ΤΙΕΜ ΝΤΟΜΙΝΙΚ -vs
ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ ΝΟΒΑΚ -
KRYLIA SOVETOV -vs
ΚAΚΙΑ ΠΕΣΧΑΝΟΚΟΣΚΟΓΙΕ -
ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ -vs
BACKA TOPOLA -
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ -vs
NARVA TRANS -
ΦAΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ -vs
ΛΙΝΚΟΠΙΝΓΚ ΣΙΤΙ -
ΚΑΛΜAΡ -vs
ΕΣΤΕΡ -
ΜΛAΝΤΟΣΤ -vs
STRUGA -
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ -vs
ΖΡΙΝΣΚΙ ΜΟΣΤΑΡ -
ΤΣΕΡΤAΝΟΒΟ -vs
DORDOI BISHKEK -
ΜΟΥΡΑ -vs
AKHMAT GROZNY -
ARARAT-ARMENIA -vs
URAL -
ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ -vs
ΧΡAΝΤΕΤΣ ΚΡAΛΟΒΕ -
ΣΟΓΚΝΤAΛ -vs
ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ -
COBH RAMBLERS -vs
ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ -
KRYLIA SOVETOV -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΡΕΣΤ -
ΣΕΣΚΕ ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ -vs
ΚΟΥΚΑΡΙΚΙ -
08 HOMBURG -vs
ΛΟΥΜΠΕΚ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΤΣΕΛΙΕ -
ΜAΛΜΕ -vs
ΚΡΑΣΝΟΝΤAΡ -
VITOSHA BISTRITSA -vs
ΠΙΟΥΝΙΚ ΕΡΕΒAΝ -
VARDAR SKOPJE -vs
ΜΠΑΝΙΑΛΟΥΚΑ -
ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ -vs
ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ -
Ο Βίκτορ Ολαντίπο... πέταξε και κάρφωσε εντυπωσιακά απέναντι στους Νικς!
Το εντυπωσιακό του κάρφωμα στην ήττα των Πέισερς από τους Νικς.
Victor Oladipo rises up to throw down his first dunk of the season. pic.twitter.com/AEI2tfkKfo
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