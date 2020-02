Αντάλλαξαν φανέλες οι Ουίλιαμσον και Μοράντ (vids)

Ουίλιαμσον και Μοράντ περίμεναν καιρό αυτή την στιγμή και την έζησαν. Οι δύο νεαροί Νο.1 και Νο.2 του φετινού ντραφτ, συναντήθηκαν για πρώτη φορά, αφού οι Πέλικανς αντιμετώπισαν τους Γκρίζλις.

Οι δύο φίλοι βρέθηκαν για πρώτη φορά αντίπαλοι στο ΝΒΑ και φυσικά δεν έχασαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν φανέλες. Όταν είχαν βρεθεί ξανά οι δύο αντίπαλοι ο Ζάιον δεν ήταν έτοιμος να παίξει, αλλά τώρα ήταν διαφορετικά.

Και οι δύο νεαροί έπαιζαν στο South Carolina και έχουν συνυπάρξει πριν το λύκειο, ενώ οι δυο τους έχουν παραμείνει καλοί φίλοι.

«Δεν τις φαντάζεσαι τέτοιες στιγμές», τόνισε ο Ζάιον. «Ήταν σπουδαία στιγμή. Είμαστε πολύ κοντά. Δεν δημιουργείς πράγματα σαν και αυτά», ενώ και ο Μοράντ τόνισε ότι η στιγμή ήταν ξεχωριστή.

Zion Williamson joked about he looked like a middle-aged man at 10 years old and playing with Ja Morant ... and I’m just now realizing it.

“I used to play with this dude back in 9th grade... when we were 12 and 10 - 12 and 32 my bad. So for us to come this far. It’s crazy.” pic.twitter.com/uTzR5trrQ6

— Jeff Nowak (@Jeff_Nowak) February 1, 2020