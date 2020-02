Με τον Λέοναρντ να έχει 31 πόντους, οι Κλίπερς νίκησαν άνετα τους Τίμπεργουλβς με 118-106.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Λέοναρντ που είχε 31 πόντους και για 9ο σερί πάνω από 30 πόντους.

Ο Πολ Τζορτζ πέτυχε 21 πόντους κι ο Ουίλιαμς άλλους 17.

Για την ομάδα από τη Μινεσότα, ο Τάουνς σταμάτησε στους 32 πόντους και στα 12 ριμπάουντ ενώ ο Ουίγκινς πρόσθεσε 12.

Τα δωδεκάλεπτα: 40-32, 62-55, 98-86, 118-106.

