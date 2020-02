Συγκινημένος ΛεΜπρον: «Πείτε στα παιδιά σας ότι τα αγαπάτε...» (vid)

Ο χαμός του Κόμπι Μπράιαντ μαζί με την κόρη του έχει συγκλονίσει άπαντες. Σε μια βραδιά μνήμης και συγκίνησης οι Λέικερς επέστρεψαν στην έδρα τους και όλοι μαζί τίμησαν τον θρύλο τους.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού, Ντέιβις και ΛεΜπρον μίλησαν για τα συναισθήματα τους και ξεχώρισαν τα λόγια του «Βασιλιά» για την οικογένεια του.

«Κάντε ότι είναι να κάνετε, αλλά σιγουρευτείτε ότι αγκαλιάζετε σφιχτά την οικογένεια σας. Αν έχετε παιδιά πείτε τους ότι τα αγαπάτε. Προσπαθείτε να είστε κοντά τους όσο περισσότερο μπορείτε. Και μην νιώθετε άσχημα αν πάτε σε αυτούς που αγαπάτε και κάνετε θυσίες στην δουλειά σας. Γιατί εγώ δεν νιώθω άσχημα γιατί στην Βοστόνη πήγα να δω τον γιο μου και στο παιχνίδι της ημέρας μας τσάκισαν. Δεν νιώθω καθόλου άσχημα».

“Just make sure you hug the s--- out of your family. If you got kids, tell your kids you love them. Try to make it to as much as you can.”

—LeBron James while talking about Kobe and tonight’s emotions pic.twitter.com/7FV7idH3Xl

