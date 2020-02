Λίλαρντ για Κόμπι: «Και όταν επιβεβαιώθηκε ότι έπεσε το ελικόπτερο, περίμενα να ακούσω ότι κάπως σώθηκε» (pic)

Η γνωστή δημοσιογράφος του ESPN, Ρέιτσελ Νίκολς, αποκάλυψε τι της είπε ο Ντάμιαν Λίλαρντ για την στιγμή που έμαθε ότι ήταν νεκρός ο Κόμπι Μπράιαντ.

«Έμπαινα στην εκκλησία, όταν είδα στο τηλέφωνο μου τα νέα για τον Κόμπι. Ακόμα και όταν επιβεβαιώθηκε ότι το ελικόπτερο είχε πέσει, πέρασε όλη την ημέρα περιμένοντας να ακούσει ότι ο Κόμπι με κάποιον τρόπο είχε πηδήξει έξω με ασφάλεια. Τέτοιος σούπερ ήρωας ήταν».

Damian Lillard told me he was walking into church when he saw the news about Kobe on his phone. He said even after it was confirmed the helicopter went down, he spent all day waiting to hear that Kobe had somehow jumped out safely. “That’s what kind of superhero he was.”

