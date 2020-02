Στα ελληνικά η παρουσίαση των Μπακς, ελληνική βραδιά στο Μιλγουόκι! (vids)

Μια διαφορετική βραδιά είχαν την ευκαιρία να βιώσουν άπαντες στο Μιλγουόκι, η οποία είχε έντονο το... άρωμα Ελλάδας. Οι οπαδοί των «Ελαφιών» έπαιρναν μια μπλούζα με θέμα την Ελλάδα κατά την είσοδο τους, ενώ είχαν την ευκαιρία να πάρουν μια... γεύση από την πατρίδα του σταρ της ομάδας Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και του Θανάση.

Οι δυο τους ξεκίνησαν μαζί στην βασική πεντάδα, κόντρα στους Νάγκετς, ενώ ξεχωριστό χρώμα στην βραδιά δόθηκε και στην παρουσίαση των Μπακς, όπου ο εκφωνητής την έκανε στα ελληνικά.

These fans waited an hour after the final buzzer to celebrate Greek Night with @Giannis_An34 and @Thanasis_ante43! #Bucks pic.twitter.com/MO9OHjhBsS

— Tony Cartagena (@TonyCartagena) February 1, 2020