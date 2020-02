Κόμπι Μπράιαντ: Wiz Khalifa Charlie Puth ερμήνευσαν το «See you again» στο ημίχρονο (vid)

Μια βραδιά ξεχωριστή είναι αυτή στο «Staples Center», αφού η μνήμη του Κόμπι Μπράιαντ τιμάται από ένα πλήθος και μια ομάδα που αγαπήθηκε όσο κανένας. Ακόμα και οι πιο δυνατοί έχουν λυγίσει και στο ημίχρονο του αγώνα κόντρα στους Μπλέιζερς, οι Wiz Khalifa and Charlie Puth ερμήνευσαν μοναδικά το «See you again», με άπαντες να «ταξιδεύουν» και να «λυγίζουν».

Wiz Khalifa and Charlie Puth’s halftime performance of “See You Again.”

(via @Lakers)pic.twitter.com/FN0Z1Ir4W7

— ESPN (@espn) February 1, 2020