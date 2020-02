Η βασική πεντάδα των Λέικερς παρουσιάστηκε με έναν διαφορετικό τρόπο, στη μνήμη του Κόμπι Μπράιαντ. Δεν υπήρχε ούτε ΛεΜπρόν Τζέιμς, ούτε Άντονι Ντέιβις, παρά μόνο ο Κόμπι Μπράιαντ από το Lower Merion High School...

Every player in the Lakers starting lineup is 6'6" from Lower Merion High School

(via @TSN_Sports)pic.twitter.com/4q3IBNvYb4

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 1, 2020