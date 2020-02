Κόμπι Μπράιαντ: Λύγισε στο δικό του «αντίο» ο ΛεΜπρόν (pics & vid)

Και οι πιο δυνατοί... λύγισαν μπροστά στον άδικο χαμό του Κόμπι Μπράιαντ. Έτσι και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν άντεξε στο «αντίο» των Λέικερς στον Κόμπι και την Τζιάνα πριν το παιχνίδι με τους Μπλέιζερς.

Ο «Βασιλιάς» δάκρυσε πριν πάρει για λίγα λεπτά τον λόγο και πει το δικό του... αντίο. Συγκεκριμένα, είπε εμφανώς φορτισμένος: «Είχα ετοιμάσει έναν λόγο, αλλά τα πετάω όλα και θα τα πω όπως βγαίνουν από την καρδιά μου. Απόψε γιορτάζουμε το παιδί που ήρθε εδώ στα 18 του, αποσύρθηκε στα 38 του και έγινε ο καλύτερος πατέρας που έχουμε δει τα τελευταία τρία χρόνια. Στα λόγια του Κόμπι... Mamba Out. Αλλά στα δικά μας, δεν θα σε ξεχάσουμε, θα ζεις αδελφέ μου»».

"In the words of Kobe Bryant, Mamba Out.

But in the words of us, not forgotten.

Live on, brother.”

pic.twitter.com/sGDJZW803m

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 1, 2020