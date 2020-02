Κόμπι Μπράιαντ: «Δάκρυσε» το Λος Άντζελες στο... αντίο των Λέικερς (pics & vids)

Ανατριχιαστικές οι στιγμές που ζήσαμε πριν το παιχνίδι των Λέικερς με τους Μπλέιζερς. Το Λος Άντζελες και κυρίως η οικογένεια των Λέικερς και ο κόσμος της ομάδας είπαν το δικό τους... αντίο στον τεράστιο Κόμπι Μπράιαντ.

Τα φώτα έσβησαν, και σε ένα μαύρο φόντο τα φλας έκαναν ξεχωριστή την ατμόσφαιρα με τους Λέικερς να αποχαιρετούν τον δικό τους άνθρωπο και τον δικό τους θρύλο, αλλά και την κορούλα του Τζιάνα...

Lakers had a 24.2 second moment of silence to honor Kobe, Gigi and the seven victims from Sunday's tragedy. pic.twitter.com/1x6Te3xw1X

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 1, 2020