Κόμπι Μπράιαντ: Μια θέση για εκείνον και μία για την κόρη του στο Staples Center (pics)

Λίγες ώρες μας χωρίζουν από τα όσα θα γίνουν στο Staples Center στη μνήμη του Κόμπι Μπράιαντ και της κόρης του Τζιάνα.

Οι Λέικερς, ετοίμασαν δυο θέσεις μόνο για εκείνους! Συγκεκριμένα, έντυσαν δύο από τις θέσεις στο παρκέ με μια φανέλα του Κόμπι με το Νο.24 και με μία της Τζιάνα από την ακαδημία του πατέρα της με το Νο.2.

Lakers dedicate two seats for Kobe and Gigi for tonight's game

