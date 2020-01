Κόμπι Μπράιντ: Μπλουζάκια με το 8 και το 24 θα φορούν όλοι στο Staples Center (pics)

Δύσκολο βράδυ για τους Λέικερς, καθώς καλούνται να πουν το δικό τους «αντίο» στον θρυλικό Κόμπι Μπράιντ. Το παρκέ, αλλά και οι των Λέικερς θα... θυμίζουν κάτι από Κόμπι, ενώ η ομάδα έχει αφήσει σε κάθε θέση για τον κόσμο από ένα μπλουζάκι με το όνομα του τεράστιου Μπράιαντ και το νούμερό του.

Άλλοι θα φορέσουν το 8, κι άλλοι το 24, με το γήπεδο να έχει γεμίσει με αυτά τα δύο νούμερα. Τους δύο αριθμούς που οι Λέικερς έχουν ήδη αποσύρει απ' όταν σταμάτησε το μπάσκετ ο θρύλος της ομάδας.

“We’ve been through our ups and been through our downs. I think the most important part is that we all stayed together throughout.” pic.twitter.com/AJDrr1WDIT

— Los Angeles Lakers (@Lakers) January 31, 2020