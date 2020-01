Με τα νούμερα του Κόμπι και της Τζίτζι, η Team Giannis και LeBron (pic)

Η γιορτή του ΝΒΑ στο Σικάγο θα είναι έντονη συναισθηματικά.

Η Λίγκα αποφάσισε να τιμήσει τον Κόμπι Μπράιαντ και την κόρη στις φανέλες των ομάδων.

Η Team Giannis θα έχει στην πλάτη το Νο24 και η Team LeBron το Νο2 που φορούσε η Τζίτζι.

Επίσης σε όλες τις φανέλες θα υπάρχουν 9 αστέρια προς τιμή όλων των θυμάτων του ελικοπτέρου.

Team LeBron and Team Giannis will also wear jersey patches displaying nine stars, representing those who lost their lives in the crash. Rising Star players Friday will wear jersey patches featuring the Nos. 2 and 24 in the center surrounded by nine stars. https://t.co/JVDYb4j3E4

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 31, 2020