Οι ιθύνοντες των Λέικερς θα μοιράσουν σε όλους όσους βρεθούν στο γήπεδο μπλούζες του Μπράιαντ. Τόσο με το νούμερο «24» όσο και με το νούμερο «8».

Μπορείτε να πάρετε μια «γεύση» στις φωτογραφίες που ακολουθούν.

Fans at tonight’s Lakers game against the Trail Blazers will receive these shirts to honor Kobe Bryant. One number for each side of Staples Center. pic.twitter.com/mmJ5wbSF9p

— Sandy Hooper (@SandyHooper) January 31, 2020