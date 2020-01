Ο Σλοβένος σταρ των Ντάλας Μάβερικς τραυματίστηκε στον δεξί αστράγαλο και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι ταλαιπωρείται από ελαφρύ διάστρεμμα.

Φέτος ο Ντόντσιτς μετράει 28.8 πόντους, 9.5 ριμπάουντ και 8.7 ασίστ μ.ό.

MRI on Dallas Mavericks star Luka Doncic's right ankle revealed a moderate sprain. "Manageable," one source said.

