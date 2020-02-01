Το ΝΒΑ, live στο gazzetta

Αναλυτικά
02:00 Πίστονς - Ράπτορς
02:30 Νετς - Μπουλς
02:30 Ρόκετς - Μάβερικς
03:00 Πέλικανς - Γκρίζλις
04:00 Μπακς - Νάγκετς
04:00 Σανς - Θάντερ
05:00 Λέικερς - Μπλέιζερς
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 94vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 78vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ 0vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 4vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 0vs
ΣAΛΚΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΝ 3vs
ΝΑΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 2vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 80vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 69vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 70vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 74
ΟΦΗ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΞAΝΘΗ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
ESPANYOL -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
MALLORCA -vs
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΘΕΛΤΑ -
ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΜΠΡΕΣΙΑ -
ΚAΛΙΑΡΙ -vs
ΠAΡΜΑ -
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -vs
ΡΟΜΑ -
ΜAΙΝΤΖ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΛΕΙΨΙΑ -vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
ΛAΡΙΣΑ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ -
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -
LIVE
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 0vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 2
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΜΠΡΕΣΤ -
ΑΝΖΕ -vs
ΡΕΜΣ -
RC STRASBOURG -vs
OSC LILLE -
ΑΜΙAΝ -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΝΙΜ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
ΙAΛΥΣΟΣ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -vs
ΤΡΙΚΑΛΑ -
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ -vs
ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ -
ΡΙΖΕΣΠΟΡ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ZARAGOZA -vs
ΜΟΥΡΘΙΑ -
MONBUS OBRADOIRO -vs
BAXI MANRESA -
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -vs
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -
UNICAJA -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
VL PESARO -
ΤΟΦΑΣ -vs
GAZIANTEP -
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ -vs
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ -
BESIKTAS -vs
GALATASARAY -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
SIGORTAM.NET ITU -
ΠΑΟΚ -vs
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ -vs
GARBINE MUGURUZA -
MATTEK-SANDS/MURRAY -vs
KREJCIKOVA/MEKTIC -
SKRA ΤΣΕΣΤΟΤΣΟΒΑ -vs
GORNIK II ZABRZE -
ΕΛAΝΑ ΤΟΡΟΥΝ -vs
UNIA JANIKOWO -
ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ -vs
ΡΕΖΟΒΙΑ -
ΜΠΑΛΤΙΚ ΓΚΝΤΙΑ -vs
SOKOL OSTRODA -
ΠΟΝΤΜΠΕΣΚΙΤΖΙΕ -vs
ΤΙΤΣΙ 71 -
ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ -vs
ΜΠΕΛΤΣAΤΟΦ -
ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ -vs
ΓΚΑΡΠAΡΝΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ -
ΣΤΑΛ ΣΤAΛΟΒΑ ΒΟΛΑ -vs
ΠΟΥΣΖΚA ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ -
ΓΚΟΥΑΡΕΚ ΤΑΡΝΟΒΣΚΙ ΓΚΟΡΙ -vs
SARMACJA BEDZIN -
POGON SZCZECIN -vs
ΒAΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ -
ΜΙΕΝΤΖ ΛΕΓΚΝΙΚΑ -vs
ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ -
ΟΠAΒΑ -vs
ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ -
KORONA II KIELCE -vs
RKS RADOMSKO -
ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ -vs
ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ -
Η αγωνιστική δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται με επτά αναμετρήσεις και το gazzetta.gr σας μεταφέρει τη διακύμανση των αγώνων.
Αναλυτικά
02:00 Πίστονς - Ράπτορς
02:30 Νετς - Μπουλς
02:30 Ρόκετς - Μάβερικς
03:00 Πέλικανς - Γκρίζλις
04:00 Μπακς - Νάγκετς
04:00 Σανς - Θάντερ
05:00 Λέικερς - Μπλέιζερς