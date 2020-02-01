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Το ΝΒΑ, live στο gazzetta

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Η αγωνιστική δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται με επτά αναμετρήσεις και το gazzetta.gr σας μεταφέρει τη διακύμανση των αγώνων.  

Αναλυτικά

02:00 Πίστονς - Ράπτορς
02:30 Νετς - Μπουλς
02:30 Ρόκετς - Μάβερικς
03:00 Πέλικανς - Γκρίζλις
04:00 Μπακς - Νάγκετς
04:00 Σανς - Θάντερ
05:00 Λέικερς - Μπλέιζερς

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