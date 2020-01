Λάουρι: «Αν με σπρώξει ξανά φίλαθλος, δεν ξέρω αν θα έχω αυτοέλεγχο»! (vid)

Ο σταρ του Τορόντο, σε προσπάθειά του να σώσει την κατοχή για την ομάδα του στο παιχνίδι με τους Καβαλίερς, κι έπεσε πάνω σε δύο φιλάθλους που ήταν στα court seats.

Ένας από τους δύο, όμως, έσπρωξε τον 33χρονο γκαρντ όταν σηκώθηκε, και ο ίδιος έδειξε την ενόχλησή του, τόσο με μια... δολοφονική ματιά στον φίλαθλο, όσο και στις δηλώσεις του μετά το ματς.

«Με έσπρωξαν και αυτή είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό. Την επόμενη που θα συμβεί, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να ελέγξω τον εαυτό μου. Τέτοιοι φίλαθλοι δεν θα έπρεπε να απλώνουν κανένα χέρι πάνω σου και δεν θα έπρεπε να είναι μέρος του παιχνιδιού», είπε σχετικά.

Τουλάχιστον, ο Λάουρι έσωσε την κατοχή και ο Πάσκαλ Σιάκαμ με τρίποντο, έδωσε προβάδισμα στους Ράπτορς (101-105), που έφτασαν στη νίκη (109-115).

Kyle Lowry says he’s upset about a fan shoving him:

“It’s unbelievable man. Our fans shouldn’t be represented by people like him. It’s the second time it’s happened to me...next time it happens I don’t know if I’ll be able to control myself and hopefully I will.” pic.twitter.com/5kN4sUGkuT

— NBA Central (@TheNBACentral) January 31, 2020