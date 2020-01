All Star Game 2020: Φτιάξτε την Team Giannis! (poll)

Συμπληρώθηκε το... παζλ των παικτών που θα προσφέρουν θέαμα στο All Star Game του Σικάγο (14-16 Φλεβάρη).

Το ΝΒΑ ανακοίνωσε τις ρεζέρβες από Ανατολή και Δύση και πλέον όλοι περιμένουν το πως θα διαμορφωθούν τα ρόστερ των ομάδων (Team LeBron και Team Giannis)

Από την Ανατολή (ως αναπληρωματικοί) στην γιορτή των κορυφαίων θα βρεθούν Τέιτουμ (1η συμμετοχή), Σίμονς (2η συμμετοχή), Μίντλετον (2η συμμετοχή), Σαμπόνις (1η συμμετοχή), Λάουρι (6η συμμετοχή), Αντεμπάγιο (1η συμμετοχή), Μπάτλερ (5η συμμετοχή).

#TeamGiannis x #TeamLeBron

Team Captains Giannis Antetokounmpo and LeBron James will select from the #NBAAllStar player pool in the NBA All-Star 2020 Draft Show.

Thursday Feb. 6, 7:00pm/et, @NBAonTNT pic.twitter.com/Qk5gcisvam

— 2020 NBA All-Star (@NBAAllStar) January 31, 2020