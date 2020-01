Μπιλ: «Ασέβεια που δεν είμαι στο All-Star Game» (vid)

Ο παίκτης των Ουίζανρτς, μετά την αναμέτρηση με τους Χόρνετς, δήλωσε στην κάμερα:\

«Είμαι τσαντισμένος, σίγουρα. Αλλά ξέρω ποιος είμαι. Το περίμενα και λίγο. Είναι ασέβεια. Όσοι ξέρουν, ξέρουν. Θα προσπαθήσω να πάω την ομάδα μου στα playoffs. Δεν παίζω για να πάρω την αναγνώριση κανενός, έρχομαι εδώ για να παίξω. Είμαι απλά ευγνώμων».

"I'm a little pissed off about it... it's disrespectful."

Bradley Beal reacts to not being named an All-Star.

(via @NBCSWizards)pic.twitter.com/xxeymtSLAE

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 31, 2020