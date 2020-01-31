Οι αντιδράσεις των ΝΒΑers, όταν έμαθαν πως θα είναι στο All-Star Game! (pics & vids)

Μετά τους βασικούς, γνωστοί έγιναν και οι αναπληρωματικοί παίκτες του All-Star Game, που θα γίνει στο «United Center» του Σικάγο.
Κάποιοι από αυτούς θα βιώσουν αυτή την όμορφη εμπειρία για πρώτη φορά, όπως ο Ρούντι Γκομπέρ - που πέρυσι είχε βάλει τα κλάματα, επειδή δεν επελέγη - αλλά και οι Τζέισον Τέιτουμ και Μπαμ Αντεμπάγιο.
Δείτε τις αντιδράσεις τους στο twitter
Jayson Tatum shares his excitement about being a first-time #NBAAllStar with @ALaForce! pic.twitter.com/5kdEUVeB4q
— NBA on TNT (@NBAonTNT) January 31, 2020
Utah’s @rudygobert27 reflects on being named an #NBAAllStar for the first time! pic.twitter.com/iPXlT1KxE6
— 2020 NBA All-Star (@NBAAllStar) January 31, 2020
God is GOOD!!! Honored and humbled to be headed to @NBAAllStar pic.twitter.com/NzODe92LJ3
— Chris Paul (@CP3) January 31, 2020
— 13am Adebayo (@Bam1of1) January 31, 2020
Beloved!!!!! Congrats 6 time All Star!! Well deserved bro See you in Chicago @Klow7 pic.twitter.com/k0vOHXApcH
— pascal siakam (@pskills43) January 31, 2020
“If you’re reading this letter, it’s because you’re now an #NBAAllStar.”
@spidadmitchell’s mother, Nicole. pic.twitter.com/soLpgrd6Sg
— NBA (@NBA) January 31, 2020
“Congrats Brandon, you’re an All-Star.”
The @PelicansNBA surprise @B_Ingram13 after being named an #NBAAllStar for the first time.
— NBA (@NBA) January 31, 2020
“Feels great to be around my family and have this moment with them.”@Bam1of1 finds out he’s an #NBAAllStar for the first time.
— NBA (@NBA) January 31, 2020
My Daddy’s An All-Star
Deuce was ready to congratulate @jaytatum0 pic.twitter.com/Xg2LZDublJ
— Boston Celtics (@celtics) January 31, 2020