Οι αντιδράσεις των ΝΒΑers, όταν έμαθαν πως θα είναι στο All-Star Game! (pics & vids)

Μετά τους βασικούς, γνωστοί έγιναν και οι αναπληρωματικοί παίκτες του All-Star Game, που θα γίνει στο «United Center» του Σικάγο.

Κάποιοι από αυτούς θα βιώσουν αυτή την όμορφη εμπειρία για πρώτη φορά, όπως ο Ρούντι Γκομπέρ - που πέρυσι είχε βάλει τα κλάματα, επειδή δεν επελέγη - αλλά και οι Τζέισον Τέιτουμ και Μπαμ Αντεμπάγιο.

Δείτε τις αντιδράσεις τους στο twitter

Jayson Tatum shares his excitement about being a first-time #NBAAllStar with @ALaForce! pic.twitter.com/5kdEUVeB4q — NBA on TNT (@NBAonTNT) January 31, 2020

God is GOOD!!! Honored and humbled to be headed to @NBAAllStar pic.twitter.com/NzODe92LJ3 — Chris Paul (@CP3) January 31, 2020

Beloved!!!!! Congrats 6 time All Star!! Well deserved bro See you in Chicago @Klow7 pic.twitter.com/k0vOHXApcH — pascal siakam (@pskills43) January 31, 2020

“Feels great to be around my family and have this moment with them.”@Bam1of1 finds out he’s an #NBAAllStar for the first time. pic.twitter.com/hX0W0ycdOq — NBA (@NBA) January 31, 2020