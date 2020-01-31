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Οι αντιδράσεις των ΝΒΑers, όταν έμαθαν πως θα είναι στο All-Star Game! (pics & vids)

Οι αντιδράσεις των ΝΒΑers, όταν έμαθαν πως θα είναι στο All-Star Game! (pics & vids)

Οι αντιδράσεις των ΝΒΑers, όταν έμαθαν πως θα είναι στο All-Star Game! (pics & vids)

Δείτε τις αντιδράσεις των παικτών που θα βρεθούν στην λαμπερή διοργάνωση του ΝΒΑ που θα γίνει στο Σικάγο.

Μετά τους βασικούς, γνωστοί έγιναν και οι αναπληρωματικοί παίκτες του All-Star Game, που θα γίνει στο «United Center» του Σικάγο.

Κάποιοι από αυτούς θα βιώσουν αυτή την όμορφη εμπειρία για πρώτη φορά, όπως ο Ρούντι Γκομπέρ - που πέρυσι είχε βάλει τα κλάματα, επειδή δεν επελέγη - αλλά και οι Τζέισον Τέιτουμ και Μπαμ Αντεμπάγιο.

Δείτε τις αντιδράσεις τους στο twitter

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