Αντετοκούνμπο: «Πως γίνεται να έχουμε σχεδόν 50 νίκες και να μην έχουμε τρεις All-Stars;» (pic)

Ο «Greek Freak» θα είναι αρχηγός στην μία ομάδα της λαμπερής διοργάνωσης και ο συμπαίκτης του, Κρις Μίντλετον, θα είναι στους αναπληρωματικούς.

Μετά την ανάδειξη και των αναπληρωματικών, ο Αντετοκούνμπο διαπίστωσε πως οι Μπακς έχουν μόλις δύο παίκτες στο All-Star Game κι έκανε τα... παράπονά του στο twitter, γράφοντας:

«Γιατί στο καλό έχουμε περίπου 50 νίκες πριν το All-Star Game και δεν έχουμε 3 All-Stars για το παιχνίδι; Ο Έρικ Μπλέντσο είναι All-Star!»

How on earth are we about to have almost 50 wins before All Star and we don’t have 3 All Stars in the game???? @EBled2 is an All Star!

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) January 31, 2020