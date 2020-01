Στην τρίτη θέση των περισσότερων συμμετοχών στο ΝΒΑ βρίσκεται πλέον ο Βινς Κάρτερ! Ο άσος των Χοκς, έφτασε τις 1.523 συμμετοχές και πλέον ξεπέρασε τον Νοβίτσκι που σταμάτησε στις 1.522 ανεβαίνοντας στη τρίτη θέση.

Πλέον ο Κάρτερ... κυνηγά τον Τζαμπάρ που είχε πάιξει 1.560 παιχνίδια.

Congrats to @mrvincecarter15 of the @ATLHawks for moving up to 3rd on the all-time GAMES PLAYED list. pic.twitter.com/yim3pK9NGq

— NBA (@NBA) January 31, 2020