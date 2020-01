Λίλαρντ: Πρώτος Blazer με triple double 30άρα μετά το 1990! (pic)

Φοβερά πράγματα κάνει ο Λίλαρντ τον τελευταίο καιρό.\

Ο ηγέτης των Μπλέιζερς πέτυχε το 1ο triple double της καριέρας του απέναντι στους Ρόκετς και μπήκε σε μια ξεχωριστή λίστα.

Έγινε ο πρώτος παίκτης των Μπλέιζερς μετά τον Κλάιντ Ντρέξλερ το 1990 που πετυχαίνει triple double μαζί με 30άρα.

Damian Lillard recorded his 1st career triple-double in Wednesday's win over the Rockets.

Lillard's effort was also the 1st 30-point triple-double by a Trail Blazer since Clyde Drexler on Nov. 13, 1990. pic.twitter.com/eGVcEe3Ztg

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 30, 2020