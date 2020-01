Σύμφωνα με τον Κέβιν Ο' Κόνορ του «The Ringer» οι «Βασιλιάδες» πρόσφεραν τον Νεμάνια Μπιέλιτσα και ένα draft pick προκειμένου να τον αποκτήσουν.

Βέβαια οι Λέικερς ζήτησαν σε πρώτη φάση και τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς ωστόσο οι Κινγκς αρνήθηκαν.

Sacramento reportedly offered Nemanja Bjelica and a pick to the Lakers for Kyle Kuzma, per @KevinOConnorNBA



The Lakers countered by asking for Bogdan Bogdanovic, but Sacramento declined.

— NBA Central (@TheNBACentral) January 30, 2020