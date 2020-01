Φίλοι των Νικς: «Πουλήστε την ομάδα» (vid)

Μπορεί να είναι η πιο πλούσια ομάδα αν όχι στον πλανήτη σε όλα τα αθλήματα, σίγουρα στο NBA, ωστόσο οι Νικς δεν λένε να σηκώσουν κεφάλι. Ο κόσμος τους πλέον έχει αρχίσει να δείχνει πως δεν αντέχει άλλο αυτή την κατάσταση και σήμερα το έκανε ακόμα πιο μαζικά. Μετά το τέλος της αναμέτρησης με τους Γκρίζλις όπου οι Νικς γνώρισαν ακόμα μία εντός έδρας ταπεινωτική ήττα (106-127), ο κόσμος με συνθήματα ζητούσε από τον ιδιοκτήτη Τζέιμς Ντόλαν να πουλήσει την ομάδα.

Knicks fans started a "Sell the team" chant at MSG right after a scuffle broke out br>

(via @MikeVorkunov)pic.twitter.com/OozmglrHgN

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 30, 2020