Νικς-Γκρίζλις: Ένταση και «ψιλές» μετά από σκληρό φάουλ του Πέιτον σε Κράουντερ (vid)

Και εκεί που ο αγώνας των Νικς με τους Γρκίζλις ήθελε 40 δεύτερα για το τέλος με τις… αρκούδες να είναι σίγουρες νικήτριες, τα πάντα πήγαν να τιναχτούν στον αέρα στη Νέα Υόρκη. Συγκεκριμένα ο Έλφριντ Πέιτον πήγε και όχι απλά έκανε σκληρό φάουλ στον Τζο Κρόουντερ, αλλά στον έσπρωξε την στιγμή που πήγε να ρίξει τρίποντο. Ο φόργουορντ των Γκρίζλις προσπάθησε να ρίξει μερικές «ψιλές» στον αντίπαλό του με την ένταση ωστόσο μετά την παρέμβαση των πάγκων των δύο ομάδων να μην κρατάει πολύ.

The Knicks and Grizzlies got into it pic.twitter.com/ysQO5S7aWC

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 30, 2020