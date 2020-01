Πέισερς-Μπουλς: Επιστροφή Ολαντίπο με clutch τρίποντο και παράταση (vid)

Ο αγώνας των Πέισερς με τους Μπουλς θέλει 12 δεύτερα για να τελειώσει και οι «ταύροι» προηγούνται με 100-97. Εκεί που όλα δείχνουν χαμένα για τους γηπεδούχους έρχεται ο Βίκτορ Ολαντίπο στην επιστροφή του στην ενεργό δράση μετά από έναν ολόκληρο χρόνο (και τρεις μέρες για την ακρίβεια) για να δείξει πόσο μεγάλος παίκτης είναι. Με μακρινό clutch τρίποντο έστειλε το ματς στην παράταση με τον κόσμο να τον αποθεώνει.

Dipo already hitting clutch shots in his first game back.

Like he never left pic.twitter.com/PhbaJ6gQW2

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 30, 2020