Κόμπι Μπράιαντ: Βούρκωσε ο Ίρβινγκ στην τελετή για τον Κόμπε (vid)

Έναν ξεχωριστό τρόπο βρήκαν οι Νετς για να τιμήσουν τον αδικοχαμένο Κόμπι Μπράιαντ. Η ομάδα του Μπρούκλιν στην σημερινή αναμέτρηση με τους Πϊστονς κράτησε δύο θέσεις μπροστά στο γήπεδο κενές αφήνοντας λουλούδια στη μνήμη του Black Mamba και της μονάκριβης κόρης τους Τζίτζι. Οι στιτγμές αυτές ήταν πολύ συγκινητικές με τον Κάιρι Έρβινγκ να μην αντέχει και να βουρκώνει. Θυμίζουμε πως ο Έρβινγ μόλις έγινε γνωστός ο χαμός του Κόμπε στο δυστύχημα με το ελικόπτερό του, δεν έπαιξε στο παιχνίδι της βραδιάς και σηκώθηκε και έφυγε από το γήπεδο μην μπορώντας να πιστέψει τον χαμό του φίλου του.

The Nets left two seats open for Kobe and Gigi.

Kyrie was overcome with emotion during the national anthem.

(via @NBATV) pic.twitter.com/nKwAAJSHh6

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 30, 2020