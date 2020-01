Κόμπι Μπράιαντ: Μίνι coreo στη μνήμη του Mamba από τους φίλους των Πέισερς (vid)

Η αλήθεια είναι πως στο NBA αυτό που δεν έχουμε δει ακόμα είναι ένα coreo. Για την ακρίβεια δεν είχαμε δει, καθώς σήμερα και στην αναμέτρηση των Πέισερς με τους Μπουλς το είδαμε και αυτό. Όχι βέβαια κάτι μεγάλο, αλλά υπήρξε και μάλιστα ήταν αφιερωμένο στον αδικοχαμένο Κόμπι Μπράιαντ. Συγκεκριμένα όταν ο Βίκτορ Ολαντίπο που επέστρεψε και αποθεώθηκε μετά από έναν ολόκληρο χρόνο, έβαλε μία βολή και οι Πέισερς έφτασαν τους 24 πόντους, οι φίλοι της ομάδας σε ένα πέταλο σήκωσαν χαρτόνια στα χρώματα των Λέικερς της μοναδικής ομάδας που ο Black Mamba αγωνίστηκε και μεγαλούργησε.

Pacers fans honored Kobe with purple and gold signs when both teams hit 24 points pic.twitter.com/p6ZkxQWeh4

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 30, 2020