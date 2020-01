Ο πάλαι ποτέ παίκτης των Λέικερς, αλλά και του Παναθηναϊκού, είχε πει σε μια προπόνηση των Λέικερς την σεζόν 2016-17: «Είναι το αγόρι μου. Νιώθω σαν πατέρας του. Όμως μπορώ να σας πω, ότι αυτό το παιδί εδώ και κρατήστε τα λόγια μου, θα γίνει απίστευτος! Και δεν το λέω επειδή είναι δίπλα μου, αλλά επειδή τον βλέπω κάθε μέρα στην προπόνηση. Τον βλέπω πώς δουλεύει. Πώς κινείται, πώς σουτάρει. Είναι τρομερό ταλέντο.»

Δείτε το σπάνιο βίντεο

“Mark my words, this kid is gonna be unbelievable.”



Byron Scott talks about a rookie Kobe Bryant in 1997.



pic.twitter.com/uGfs6d9ogm

— Timeless Sports (@timelesssports_) January 28, 2020