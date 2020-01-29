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Κόμπι Μπράιαντ: Τα τρομερά tribute videos στον Black Mamba (vid)

Κόμπι Μπράιαντ: Τα τρομερά tribute videos στον Black Mamba (vid)

Κόμπι Μπράιαντ: Τα τρομερά tribute videos στον Black Mamba (vid)

Δυο ξεχωριστά videos επιμελήθηκαν αναγνώστες του gazzetta.gr για τον αξεπέραστο Κόμπι Μπράιαντ που έφυγε από τη ζωή στην πτώση του ελικοπτέρου του στην Καλιφόρνια.  

Ο παγκόσμιος αθλητισμός θρηνεί τον αδόκητο χαμό του Κόμπι Μπράιαντ και οι αναγνώστες του gazzetta.gr Ζάχος Θεοδωράκης και Δημήτρης Σταθούλης έφτιαξαν δυο ξεχωριστά tribute videos για τον Black Mamba.

Απολαύστε τα

KOBE BRYANT - RIP | 1978-2020 | (Tribute Video)

Kobe Bryant | Black Mamba is out - Legends are forever

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