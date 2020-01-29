Κόμπι Μπράιαντ: Τα τρομερά tribute videos στον Black Mamba (vid)

Ο παγκόσμιος αθλητισμός θρηνεί τον αδόκητο χαμό του Κόμπι Μπράιαντ και οι αναγνώστες του gazzetta.gr Ζάχος Θεοδωράκης και Δημήτρης Σταθούλης έφτιαξαν δυο ξεχωριστά tribute videos για τον Black Mamba.
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ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 78vs
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ 75
ΤΕΛΙΚΟ
UMANA REYER VENEZIA 52vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 1vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΜΙΑ 1vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ 0vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 2vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 2vs
ΟΦΗ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2vs
ΑΡΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 115vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 97vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 92
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 111vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 125
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 130vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 104vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 96
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 151vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 131
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 101vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 104vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 133
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -
LIVE
GALATASARAY 85vs
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ 74
LIVE
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 43vs
GERMANI BAS. BRESCIA 33
LIVE
ΜΟΝΑΚΟ 32vs
RYTAS 12
ΠΑΡΤΙΖAΝ -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
UNICAJA -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
LIVE
ZARAGOZA 79vs
ΠΑΟΚ 66
ΤΕΛΙΚΟ
NIZHNY NOVGOROD 89vs
GAZIANTEP 64
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 100vs
POLSKI CUKIER TORUN 87
ΤΕΛΙΚΟ
LIETKABELIS 82vs
SIG STRASBOURG 69
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ -vs
ΑΕΚ -
LIVE
ΒΑΓΙΕΚAΝΟ 0vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ 0
LIVE
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ 0vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 0
ΡΕAΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΠAΝΤΑΧΟΘ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
ΣΟΣΙΕΔAΔ -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
LIVE
UNITED VOLLEYS 0vs
ARKAS SPOR 0
ΤΕΛΙΚΟ
GALATASARAY 3vs
CMS ARCADA GALATI 0
ΤΕΛΙΚΟ
BARKOM-KAZHANY LVIV 0vs
ΧΙΠΟ ΤΙΡΟΛ ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ 3
HAOK MLADOST -vs
ΛΙΝΤΕΜΑΝΣ ΑΛΣΤ -
ΜΟΝΤΕΝΑ -vs
ΟΣΤΡAΒΑ -
LIVE
VERVA WARSZAWA 2vs
SL ΜΠΕΝΦΙΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ 3vs
ACH ΛΟΥΜΠΛΙAΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
HALKBANK 0vs
ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΚΑΖAΝ 3vs
VC GREENYARD MAASEIK 0
ΦΡΙΝΤΡΙΧΣAΦΕΝ -vs
OK VOJVODINA -
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ -vs
TOURS -
LIVE
DABAS 0vs
ΚΙΣΚΟΥΝΦΕΛΕΓΚΙΧΑΖΙ 0
LIVE
BLAU GELB UBERRUHR 1vs
CRONENBERGER 1
LIVE
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛΑΓΚ. 2vs
ATSV WOLFSBERG 1
LIVE
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΑΣΧAΦΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 1vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΑΛΖΝAΟΥ 3
LIVE
KAPFENBERGER SV 1vs
ΑΛΕΡΧΕΙΛΙΝΓΚΕΝ 0
LIVE
LEOBENDORF 3vs
ASK MANNERSDORF 0
LIVE
KOBLENZ 0vs
HASSIA BINGEN 0
LIVE
SIEGBURGER 1vs
ΜΠΕΡΓΚΙΣ ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 0vs
ΠΡΟΛΕΤΕΡ ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
SOUTH ADELAIDE 3vs
WESTERN STRIKERS 2
ΤΕΛΙΚΟ
TORPEDO ZHODINO 0vs
ΣΛΑΤΣΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ADELAIDE VICTORY 3vs
ΑΔΕΛΑΙΔΑ ΚΟΜΕΤΣ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΟΒΕΝΙ 4vs
CS POPESTI LEORDENI 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ 1vs
SUHAYA BALKA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΜΙΚ ΝΟΒΟΜΟΣΚΟΒΣΚ 2vs
ΚΑΛΟΥΓΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΚΟΛΟΦ 2vs
ΛΟΚΟ ΒΛΤAΒΙΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
CARTAGENA 2vs
DUDELANGE 0
ΤΕΛΙΚΟ
OFK BEOGRAD 1vs
ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΝΟΣΤ ΝΤΟΜΠΑΝΟΦΣΚΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣΝΟΒΙΕΤΣ 0vs
SPORT PODBREZOVA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡAΝΙ ΜΑΡΤΒΙΛΙ 5vs
ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΧΡΟΝΙΕ 2vs
ΚΟΜAΡΝΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
MLADA BOLESLAV II 2vs
FK ΒAΡΝΣΝΤΟΡΦ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΑΛ ΣΤAΛΟΒΑ ΒΟΛΑ 4vs
KORONA II KIELCE 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΑΚΧΟΝ ΡΑΤΣAΣΙΝΑ 0vs
RATCHASIMA MAZDA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΤΕΜΠΣΚ 3vs
ΙΣΛΟΧ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΙΤΣΑ 3vs
BANSKA BYSTRICA 0
ΤΕΛΙΚΟ
HIRNYK KRYVYI RIH 0vs
OLEKSANDRIA U21 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝΤΕΤΣΙΑ 1vs
ΠΟΥΣΖΚA ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
NESEBAR 0vs
SOZOPOL 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΑΛ ΡΖΕΣΖΟΒ 3vs
ΜΟΤΟΕ ΛΟΥΜΠΛΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝΑΤΑΤΕΑ ΚΛΟΥΖ 4vs
ZALAU 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΓΑ ΦΚ 2vs
ZILINA 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΖΟΒΙΑ 0vs
ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
SCM ARGESUL PITESTI 1vs
UNIREA BASCOV 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 0vs
ΟΝΤΕΝΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
VIHREN SANDANSKI 1vs
STRUMSKA SLAVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
RABOTNICKI SKOPJE 1vs
PIRIN BLAGOEVGRAD 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΡΠAΤΙ 1vs
ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛAΒΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
DINAMO PANCEVO 2vs
FK BATAJNICA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΜΟΡΙΝ 2vs
ΖΝΟΙΜΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΛΤΣAΤΟΦ 1vs
ΤΙΤΣΙ 71 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΤΕΦ ΓΚΑΜΠAΛΟΒΟ 5vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΓΚΟΡΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΝΤΕΡΣ 2vs
ΒΕΙΛΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΛAΣΙΤΣΑ 0vs
ΚΑΡΙAΝΑ ΕΡΝΤΕΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
BELASICA STRUMICA 1vs
PLACKOVICA RADOVIS 1
ΤΕΛΙΚΟ
HIBERNIANS 0vs
ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ 0
ΤΕΛΙΚΟ
NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ 0vs
FK INDJIJA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ 0vs
FK INDJIJA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠAΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠΟΤΙΤΣΑ 1vs
AKADEMIJA PANDEV 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΛAΒΙΑ ΣΟΦΙΑΣ 1vs
ΣΕΡΕΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΠAΒΑ 3vs
ZLATE MORAVCE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ 0vs
DUKLA PRAHA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΠΛΙΤΣΕ 4vs
ΤΡΕΝΤΣΙΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
KF ISTOGU 1vs
ONIX BANJE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΛΚΟΒΙΤΣΕ 3vs
SLASK II WROCLAW 0
ΤΕΛΙΚΟ
VITOSHA BISTRITSA 1vs
SILEKS KRATOVO 0
ΤΕΛΙΚΟ
SV GUNTAMATIC RIED 2vs
ΝΙΤΡΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΡΒAΤΣΕ 0vs
ΣΙΜΠΕΝΙΚ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 6vs
ΚΑΙΡAΤ ΑΛΜAΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 6vs
ΚΑΙΡAΤ ΑΛΜAΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΑΚΟΒΙΑ 0vs
FK SOCHI 0
ΤΕΛΙΚΟ
NK SESVETE 1vs
DUGO SELO 2
ΤΕΛΙΚΟ
METALAC GM 1vs
FK TAKOVO 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ 0vs
ΓΕΟΝΜΠΟΥΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ 6vs
ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
JOHOR DARUL TA`ZIM 2vs
ZILINA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ 2vs
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
FK ΒΟΖΝΤΟΒΑΤΣ 0vs
ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΓΚAΝΣΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ 2vs
ΣΑΧΤAΡ ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
VARDAR SKOPJE 0vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΡΕΣΤ 1vs
ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛAΒΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒAΤΕΝΣ 1vs
VIKING 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ 3vs
ΠΙΟΥΝΙΚ ΕΡΕΒAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΝΤΝΙΚ ΣΟΥΡΝΤΟΥΛΙΤΣΑ 1vs
ΤΑΜΠΟΦ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙAΜΠΛΟΝΕΤΣ 3vs
ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜAΡΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
Ο. ΓΚΡΟΥΝΤΖΙAΝΤΖ 1vs
RADUNIA STEZYCA 1
ΤΕΛΙΚΟ
KOPER 2vs
ΤΖAΡΝΤΑΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
GKS KATOWICE 0vs
SLEZA WROCLAW 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡAΜΠΡΑΝΤ 1vs
ΣΚΙΒΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
GRANICAR ZUPANJA 2vs
ΤΣΙΜΠAΛΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΝΤΣAΙΣΕΛ 0vs
ΘΙΣΤΙΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝAΕΣΤΒΕΝΤ 1vs
ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ROGASKA 0vs
ΡΑΝΤΟΜΛΖΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΓΙΟΥΝ. 4vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΣΛΑ ΠΟΥΛΑΒΙ 3vs
ΤΣΕΛΜΙAΝΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΠΕΡΣΒΙΛ-ΤΖΟΝΑ 1vs
SCHAFFHAUSEN 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΚΟΛ ΜΠΡΟΖAΝΙ 3vs
LITOMERICE 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΥΜΠΡAΒΑ 2vs
ZAGOREC 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΙΧΛAΒΑ 8vs
SK ΜΠΕΝΕΣΟΦ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠAΡΤΑ ΠΡAΓΑΣ Β` 1vs
ΠΡΕΠΕΡΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΙΑ ΛΕΓΚΙΟ 0vs
URSUS WARSZAWA 0
GZIRA UNITED -vs
ΝΤΟΥΝAΙΣΚΑ ΣΤΡΕΝΤΑ -
ΣΖΟΛΝΟΝΚΙ -vs
III. KERULETI TUE -
ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ -vs
ΡΑΝΤΟΜΛΖΕ -
ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛAΜΠΕΜ -vs
SOUSA -
ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ (ΕΡ.) -vs
LEOBEN -
ATHLONE TOWN -vs
ΣΕΝΤ ΠAΤΡΙΚΣ ΑΘΛΕΤΙΚ -
PHOENIX RISING -vs
ΣΙΝΣΙΝAΤΙ -
ΝΤAΛΑΣ -vs
NTX RAYADOS -
LIVE
SAAREMA VK 2vs
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΑΡΟΥΚΑΣΟΥΡ ΑΛΜΕΡΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
PENZUGYOR 3vs
BDO HAASRODE LEUVEN 1
ΤΕΛΙΚΟ
OK MLADOST KASTELA 0vs
ALLIANZ MILANO 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛAΝΤΝΟ ΒΟΛΕΙΜΠΑΛ ΣΖ 0vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Σ.Π. 3
ΤΕΛΙΚΟ
VK CEZ KARLOVARSKO 3vs
MUNICIPAL ZALAU 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΙΣΤΡΙΝΑ ΝΙΤΡΑ 1vs
ΡΕΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ALURON VIRTU CMC 3vs
ΣΠΟΡ ΤΟΤΟ 0
MONTPELLIER -vs
SAMEN. LYCURGUS -
ΤΕΛΙΚΟ
ANETT KONTAVEIT 0vs
ΧAΛΕΠ ΣΙΜΟΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
GARBINE MUGURUZA 2vs
ΠΑΒΛΙΟΥΤΣΕΝΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤAΖΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MATTEK-SANDS/MURRAY 2vs
ZHENG/VLIEGEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
HSIEH/STRYCOVA 2vs
KREJCIKOVA/SINIAKOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΒΡΙΝΚΑ ΣΤAΝΙΣΛΑΣ 1vs
ΖΒΕΡΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
CHAN/CHAN 0vs
BABOS/MLADENOVIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΑΔAΛ ΡΑΦΑΕΛ 1vs
ΤΙΕΜ ΝΤΟΜΙΝΙΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
SWIATEK/KUBOT 1vs
SHARMA/SMITH 2
Δυο ξεχωριστά videos επιμελήθηκαν αναγνώστες του gazzetta.gr για τον αξεπέραστο Κόμπι Μπράιαντ που έφυγε από τη ζωή στην πτώση του ελικοπτέρου του στην Καλιφόρνια.
Ο παγκόσμιος αθλητισμός θρηνεί τον αδόκητο χαμό του Κόμπι Μπράιαντ και οι αναγνώστες του gazzetta.gr Ζάχος Θεοδωράκης και Δημήτρης Σταθούλης έφτιαξαν δυο ξεχωριστά tribute videos για τον Black Mamba.
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