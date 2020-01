Κόμπι Μπράιαντ: Δυο εκατομμύρια υπογραφές σε 48 ώρες για να αλλάξει το logo του ΝΒΑ! (vid)

Ο παγκόσμιος αθλητισμός θρηνεί τον αδόκητο χαμό του Κόμπι Μπράιαντ ενώ το αίτημα να αλλάξει το λογότυπο του ΝΒΑ ώστε να τιμηθεί η μνήμη του Black Mamba έπεσε στο τραπέζι σχεδόν αμέσως μετά την πτώση του μοιραίου ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια.

Ήδη έχουν συγκεντρωθεί περισσότερες από δυο εκατομμύρια υπογραφές προς αυτή την κατεύθυνση.

A petition to have the NBA's logo changed to include the silhouette of Kobe Bryant has garnered more than 2 million signatures in roughly 48 hours since his passing. @marilyn_payne @usatodaynba pic.twitter.com/mblSYbknWZ

— Raúl Barrigón (@BarriHoopsHype) January 29, 2020