Κόμπι Μπράιαντ: Νέο ηχητικό με τις τελευταίες στιγμές του μοιραίου ελικοπτέρου (vid)

Ο χώρος του παγκόσμιου μπάσκετ είναι ακόμα συγκλονισμένος από τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ, της 13χρονης κόρης του Τζιάνα και επτά ακόμα ατόμων που επέβαιναν μαζί τους στο μοιραίο ελικόπτερο.

Την εμφάνισή του στο twitter έκανε ένα ακόμα ηχητικό ντοκουμέντο από τις τελευταίες στιγμές των εννέα ανθρώπων και το οποίο κατέγραψε μια γυναίκα που μένει στο Καλαμπάσας, κοντά στο σημείο που έπεσε το ελικόπτερο.

Το «ABC» δημοσίευσε το ανατριχιαστικό βίντεο, ενώ η γυναίκα το έδωσε στις Αστυνομικές Αρχές, προκειμένου να τους βοηθήσει στην έρευνα.

The woman has provided the recording to NTSB investigators. https://t.co/et2hU9MbLf pic.twitter.com/YDXs8sx1RB

