Μετά τους Σπένσερ Ντινγουίντι, Τέρενς Ρος και Μορίς Χάρκλες, σειρά πήρε ο Κουίν Κουκ ο οποίος είχε συγκλονίσει όταν βρέθηκε να κλαίει έξω από το STAPLES Center για τον χαμό του τεράστιου Κόμπι, να αλλάξει νούμερο στη φανέλα.

Πλέον θα φοράει το «28» για το «2» της Τζίτζι Μπράιαντ και το «8» του Κόμπι...

Lakers guard Quinn Cook is changing his number from No. 2 to No. 28 to honor Gianna Bryant, combining Gigi's No. 2 and Kobe's No. 8, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 29, 2020