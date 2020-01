Κόμπι Μπράιαντ: Ρος-Χάρκλες άλλαξαν νούμερο για τον Black Mamba (pic)

Μετά τον Σπένσερ Ντίνγουιντι, ακόμα 2 NBAers επέλεξαν να αλλάξουν νούμερα για τον τεράστιο Κόμπι Μπράιαντ.

Ο Μο Χάρκλες άφησε το Νο.8 που είχε στους Κλίπερς και πήρε το Νο.11.

Αλλαγή και για τον Τέρενς Ρος των Μάτζικ που αποχωρίστηκε το Νο.24 για να πάρει το Νο.31.

Sources: Orlando’s Terrence Ross has changed his jersey number from No. 8 to No. 31 in honor of the late Kobe Bryant, who wore Nos. 8 and 24. League evaluating this case-by-case. https://t.co/go557WBieX

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 28, 2020