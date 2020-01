Ζάιον: Το μοναδικό Νο.1 του draft με τέτοια επίδοση (pic)

Αρχίζει να ζεσταίνεται και να δείχνει το ταλέντο παρόλο που ακόμα βρίσκεται σε περιορισμό λεπτών ο Ζάιον Ουίλιαμσον.

Ο rookie των Πέλικανς τελείωσε το ματς κόντρα στους Καβς με 14 πόντους (7/13 σουτ) και έγινε το πρώτο Νο.1 του draft στην ιστορία με 10+ πόντους και 50+% στα πρώτα 4 ματς του στο ΝΒΑ.

Και ακόμα είμαστε στην αρχή για το... τέρας της Νέας Ορλεάνης.

Zion Williamson finished with 14 points (7-13 FG) in the Pelicans win against the Cavaliers.

Zion is now the first 1st-round pick to have at least 10 points and shoot better than 50% in his first 4 career NBA games.

