Ουέιντ για Κόμπι: «Σταμάτησε τη Γη για μια μέρα»

Για τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ μίλησε ο Ντουέιν Ουέιντ, κάνοντας την υπόκλιση του στο θρύλο του μπάσκετ που έφυγε από τη ζωή.

«Τα media πάντα προσπαθούσαν να βάλουν εμένα, τον ΛεΜπρόν και άλλους παίκτες να είναι καλοί στο ματς κόντρα στον Κόμπι. Όλοι μας προσπαθούσαμε να κάνουμε το καλύτερο για να τον κάνουμε περήφανο. Να τον κάνουμε να μας σεβαστεί. Θέλαμε να νικήσουμε. Όπως έλεγε και ο Chuck είχαμε μια αδελφότητα και ο Κόμπι ήταν ο ηγέτης αυτής της αδελφότητας. Τον σεβόμασταν, αυτή είναι μια μεγάλη απώλεια για μας και όλο τον κόσμο. Σταμάτησε τη Γη για μια μέρα», ήταν τα λόγια του στο TNT.

“Everyone wants to put us against him, but we were just trying to make him proud of us.”@DwyaneWade and @KingJames had nothing but love for the Mamba. pic.twitter.com/h9mTp7aZm2

— NBA on TNT (@NBAonTNT) January 29, 2020