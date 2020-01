Με κάθε τρόπο οι παίκτες, προπονητές και φίλοι του NBA τιμούν τη μνήμη του Κόμπι Μπράιαντ. Ένας από αυτούς είναι και ο Μάικλ Μαλόουν με τον τεχνικό των Νάγκετς να πηγαίνει στον πάγκο του για τον αγώνα με τους Γκρίζλις φορώντας παπούτσια του αδικοχαμένου σούπερ σταρ.

Coach Malone will be wearing Kobe's on the sideline tonight to honor one of the greatest players the league has ever seen.#MileHighBasketball pic.twitter.com/wWPqJ6YXD2

— Denver Nuggets (@nuggets) January 29, 2020