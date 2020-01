Ο χαμός του Κόμπι Μπράιαντ χτύπησε σαν κεραυνός εν αιθρία όχι απλά τον κόσμο του αθλητισμού, αλλά όλον τον πλανήτη. Στο Λος Άντζελες οι πάντες έχουν βυθιστεί στο πένθος και σε κάθε σημείο που υπάρχει έστω και ένα γκράφιτι για τον αδικοχαμένο σούπερ σταρ ο κόσμος αφήνει λουλούδια στη μνήμη του.

Kobe was the glue that held LA together.@TurnerSportsEJ reflects on the life & legacy of Kobe Bryant. pic.twitter.com/GhFvZKPWlc

— NBA on TNT (@NBAonTNT) January 29, 2020