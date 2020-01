Οι Μπακς ενημέρωσαν πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αντιμετωπίζει ενοχλήσει στον δεξιό του ώμο και δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι απέναντι στους Ουίζαρντς,

Giannis Antetokounmpo is out (right shoulder; soreness) tonight. pic.twitter.com/4ETRgfKxm1

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 28, 2020