Κόμπι Μπράιαντ: Όταν ήθελε τον Διαμαντίδη στην ομάδα του (vid)

Ο παγκόσμιος αθλητισμός θρηνεί τις τελευταίες ώρες τον αδόκητο χαμό του Κόμπι Μπράιαντ και της κόρης του, Τζιάνα στην πτώση ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια μαζί με άλλα επτά άτομα.

Σε παλαιότερη συνέντευξη του στη FIBA, ο Κόμπι ρωτήθηκε αν υπήρχε κάποιος παίκτης τον οποίο θα ήθελε στην ομάδα του:

«Λοιπόν, υπάρχει ένας παίκτης που αντιμετώπισα κι εύχομαι να είχα στην ομάδα μου, τον λένε Διαμαντίδη και είναι από την Ελλάδα. Εύχομαι να τον είχα (σ.σ. στην ομάδα μου), το μέγεθος του και ό,τι μπορούσε να κάνει αμυντικά. Θα ήθελα να είχα ακόμα έναν παίκτη στην περιφέρεια που θα μπορούσε να... βασανίζει τους κοντούς πόιντ γκαρντ».

Ο Κόμπι Μπράιαντ είχε αντιμετωπίσει τον Δημήτρη Διαμαντίδη στους Ολυμπιακούς αγώνες του Πεκίνου το 2008.

In one of his final interviews, Kobe Bryant was asked, if there was one player he wished he could have played with, who it would be.

His answer, Dimitris Diamantidis

Unexpected by many, but excellence recognizes excellence pic.twitter.com/gi6ut1Uso1

— Super Greek (@TheSuperGreek_) January 27, 2020