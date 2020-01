Κόμπι Μπράιαντ: Οι τελευταίοι κύκλοι του ελικοπτέρου πριν πέσει (vid)

Ένας κάτοικος της περιοχής Γκλέντεϊλ της Καλιφόρνια ανησύχησε από την περίεργη πορεία ενός ελικοπτέρου και κατέγραψε βίντεο στο κινητό του.

Ο ίδιος πιστεύει πως αυτό ήταν το ελικόπτερο στο οποίο βρισκόταν ο Κόμπι Μπράιαντ με την ομίχλη να είναι φανερή στο σχετικό βίντεο.

«Δυστυχώς εκείνη τη στιγμή δεν είχα καταλάβει πως βιντεοσκοπούσα το ελικόπτερο του Κόμπι Μπράιαντ. Το έκανα γιατί θεώρησα περίεργη την πορεία του ελικοπτέρου και τους κύκλους που έκανε. Ο πιλότος έκανε επιθετικές μανούβρες, απότομες και για αυτό μου κίνησε την περιέργεια» ανέφερε ο ίδιος.

I try and video /photograph all the weird stuff happening above my house in Glendale,CA. Unfortunately this morning I didn’t realize I was filming the helicopter Kobe Bryant, his daughter and others were in 31 minutes before they crashed . RIP pic.twitter.com/8zdiplvEbv

— THEIR ONLY DREAMS (@theironlydreams) January 27, 2020