Δεν το λένε τυχαία Fox (αλεπού)!

Ο γκαρντ των Κινγκς έχασε επίτηδες βολή στα τελευταία δευτερόλεπτα κόντρα στους Τίμπεργουλβς, πήρε επιθετικό ριμπάουντ και στη συνέχεια έστειλε το ματς στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, το Σακραμέντο κατάφερε να πάρει μια σημαντική νίκη.

De'Aaron Fox intentionally misses the free-throw, gets the rebound and lays it in to force OT. pic.twitter.com/FY2nrEpAQk

— NBA (@NBA) January 28, 2020