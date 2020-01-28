Έξω από το STAPLES Center είχαν τοποθετήσει ένα μικρό καλάθι των αχρήστων και άρχισαν να το «βομβαρδίζουν» με... τσαλακωμένα χαρτάκια.
Μάλιστα έγραφε έξω από το καλαθάκι «ξέρεις τι πρέπει να κάνεις»...
— Ash (@ASHtounding_) January 28, 2020
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ -
UMANA REYER VENEZIA -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 1vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΜΙΑ 1vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ 0vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 2vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 2vs
ΟΦΗ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2vs
ΑΡΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 100vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 113vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 92
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 110vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 129vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 133
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 97vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 117vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 126
ΤΟΦΑΣ -vs
JOVENTUT BADALONA -
UMANA REYER VENEZIA -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
BESIKTAS -vs
NEPTUNAS -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ -
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ -vs
BANDIRMA B.I.K. -
ΒΟΝΝΗ -vs
DIJON -
FILOU OOSTENDE -vs
BAXI MANRESA -
MORNAR BAR -vs
NYMBURK -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
VEF RIGA -
ΟΡΤΕΖ -vs
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -
SASSARI -vs
ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ -
TENERIFE -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
LOK. NOVOSIBIRSK -vs
ΝΤΡAΙΣΜΑ ΝΤΙΝΑΜΟ ΑΠΕ -
GFCA AJACCIO -vs
OK MLADOST BRCKO -
ZAKSA KEDZIERZYN-K. -vs
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ -
ΜΠΕΡΛΙΝ -vs
FAKEL NOVYI URENGOY -
ΛΟΥΜΠΕ ΤΣΙΒΙΤΑΝΟΒΑ -vs
VK CESKE BUDEJOVICE -
LIVE
ΡAΟΝΙΤΣ ΜΙΛΟΣ 0vs
ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ ΝΟΒΑΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ 2vs
ONS JABEUR 0
ΤΕΛΙΚΟ
KONTINEN/STRUFF 0vs
RAM/SALISBURY 2
ΤΕΛΙΚΟ
HSIEH/STRYCOVA 2vs
BRADY/DOLEHIDE 0
ΤΕΛΙΚΟ
KREJCIKOVA/SINIAKOVA 2vs
DABROWSKI/OSTAPENKO 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΡΤΙ ΑΣΛΕΙ 2vs
ΚΒΙΤΟΒΑ ΠΕΤΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
GAUFF/MCNALLY 0vs
BABOS/MLADENOVIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHAN/CHAN 2vs
MERTENS/SABALENKA 0
ΤΕΛΙΚΟ
AREVALO/O'MARA 0vs
DODIG/POLASEK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝΤΓΚΡΕΝ ΤΕΝΙΣ 2vs
ΦΕΝΤΕΡΕΡ ΡΟΤΖΕΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
MOORE/EBDEN 0vs
DABROWSKI/KONTINEN 2
ΤΕΛΙΚΟ
KREJCIKOVA/MEKTIC 2vs
ANISIMOVA/KYRGIOS 1
ΤΕΛΙΚΟ
MATTEK-SANDS/MURRAY 2vs
OSTAPENKO/PAES 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHAN/DODIG 2vs
KLEPAC/ROGER-VASSELI 1
PURCELL/SAVILLE -vs
S. GONZALEZ/SKUPSKI -
LIVE
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ 0vs
ΚΑΙΡAΤ ΑΛΜAΤΙ 0
LIVE
VOLGAR ASTRAKHAN 2vs
ΑΡΑΡAΤ ΕΡΕΒAΝ 1
LIVE
PENINSULA POWER 0vs
BAYSIDE UNITED 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΤAΙ 0vs
ΜΙΤΟ 2
ZLATE MORAVCE -vs
ΑΡΤΜΕΝΤΙΑ -
SPAERI FC -vs
ΖΟΥΓΚΝΤΙΝΤΙ -
TUNARI -vs
TURNU MAGURELE -
TOPOL DNIPRO -vs
MOTOR ZAPORIZHYA -
ΝΤΟΥΣΕΤΙ ΑΡAΓΚΒΙ -vs
ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΚ ΡΟΥΣΤAΒΙ -
NORTH PINE -vs
NORTH STAR -
POLISSYA -vs
NYVA VINNYTSYA -
FC URARTU -vs
ΑΛΑΣΚΕΡΤ -
ΑΒΑΝΓΚΑΡΝΤ ΚΟΥΡΣΚ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ -
FK VAN -vs
ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΑΡΜΑΒΙΡ -
ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ -vs
ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ -
PELISTER BITOLA -vs
TIKVES -
KAISERSLAUTERN II -vs
08 HOMBURG -
NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ -vs
ΓΙΑΒΟΡ ΜΑΤΙΖ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ -
FC UZHHOROD -vs
ΜΙΝΑΤΖ -
ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ -vs
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
ΧΡΤΒAΣΚΙ ΝΤΡΑΓΚΟΒΟΛΤΖΤΣ -vs
MAKSIMIR ZAGREB -
ΧAΜΑΡΜΠΙ -vs
ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ -
ΜAΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΚΟΒΑ ΠΙΕΝΤAΝΤΕ -
ΠΑΡΤΙΖAΝ ΜΠΑΡΤΕΖΟΦ -vs
ODEVA LIPANY -
KUSTOSIJA -vs
ΒΙΝΟΓΚΡΑΝΤΑΡ -
ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ -vs
FSG OBERPETERSDORF -
RUCH RADZIONKOW -vs
UKS UNIA STRZYBNICA -
UNION GNAS II -vs
SV MUHLGRABEN -
ΒΙΕΝΕΡ ΛAΙΝΙΕΝ -vs
BAD VÖSLAU -
FIRST VIENNA -vs
ΜAΝΣΝΤΟΡΦ -
ΜΙΤΧΛΙΝΓΚΕΡ ΦΕΝΣΤΕΡ -vs
ΤΟΥΖ ΧΕΙΛΙΓΚΕΝΚΡΟΥΖ -
VELLMAR -vs
ΧΕΣΣΕΝ ΚΑΣΣΕΛ -
GRATKORN -vs
TROFAIACH -
ΛΟΥΜΠΕΚ -vs
SCHWERIN -
STADLAU -vs
LEOPOLDSDORF -
FLORIDSDORF -vs
SV SPILLERN -
ΑΡΝΤΑΓΚΕΡ -vs
DSG UNION PERG -
CONC. WIEMELHAUSEN -vs
SCHWARZ-WEISS ESSEN -
DROGHEDA UNITED -vs
ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ -
DERRY CITY -vs
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤ -
SHELBOURNE -vs
ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤAΟΥΝ -
Ένα τσαλακωμένο χαρτί, ένα καλαθάκι των αχρήστων και... «Kobeeeee». Οι μικροί φίλοι των Λέικερς θέλησαν να μιμηθούν τον τεράστιο Κόμπι και να αποδώσουν τον δικό τους φόρο τιμής με αυτόν τον τρόπο...
Έξω από το STAPLES Center είχαν τοποθετήσει ένα μικρό καλάθι των αχρήστων και άρχισαν να το «βομβαρδίζουν» με... τσαλακωμένα χαρτάκια.
Μάλιστα έγραφε έξω από το καλαθάκι «ξέρεις τι πρέπει να κάνεις»...
— Ash (@ASHtounding_) January 28, 2020