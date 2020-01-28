ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • NBA
  • 7DAYS EUROCUP
  • CHAMPIONS LEAGUE
  • COPA DEL REY
  • CEV CUP
  • CHAMPIONS LEAGUE
  • TENNIS
  • CLUB FRIENDLY
ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑ
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE
Κόμπι Μπράιαντ: Παιδάκια μιμούνται τον Mamba σε... καλαθάκι έξω από το Staples Center

Κόμπι Μπράιαντ: Παιδάκια μιμούνται τον Mamba σε... καλαθάκι έξω από το Staples Center

Κόμπι Μπράιαντ: Παιδάκια μιμούνται τον Mamba σε... καλαθάκι έξω από το Staples Center

Ένα τσαλακωμένο χαρτί, ένα καλαθάκι των αχρήστων και... «Kobeeeee». Οι μικροί φίλοι των Λέικερς θέλησαν να μιμηθούν τον τεράστιο Κόμπι και να αποδώσουν τον δικό τους φόρο τιμής με αυτόν τον τρόπο... 

Έξω από το STAPLES Center είχαν τοποθετήσει ένα μικρό καλάθι των αχρήστων και άρχισαν να το «βομβαρδίζουν» με... τσαλακωμένα χαρτάκια. 

Μάλιστα έγραφε έξω από το καλαθάκι «ξέρεις τι πρέπει να κάνεις»...

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Μπάσκετ

Τζόνσον: «Ο Κόμπι πάντα μου έλεγε, 'άδραξε τη μέρα και τη στιγμή'»

Μπάσκετ

Κόμπι Μπράιαντ: Η σύζυγός του δεν ταξίδευε ποτέ μαζί του στο ελικόπτερο

Μπάσκετ

Χέιγουορντ για την βολή του Κόμπι: «Θα έχανε τον σεβασμό του για εμένα αν το είχα κάνει» (pics)

Μπάσκετ

Κόμπι Μπράιαντ: Απίστευτο σχέδιο του Mamba και της Τζίτζι σε γήπεδο στις Φιλιππίνες! (pic & vid)

Plus

Kόμπι Μπράιαντ: O τελευταίος διάλογος με το κέντρο ελέγχου και οι συνθήκες οπτικής πτήσης (vid)

Μπάσκετ

Κόμπι Μπράιαντ: Είχε περισσότερους πόντους με τις δύο φανέλες ξεχωριστά, από 91 Hall of Famers (pic)