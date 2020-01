Η ξεχωριστή ιστορία του Μπλατ για την συζήτηση του με τον Κόμπι σε ένα γυμναστήριο (aud)

Μια ξεχωριστή στιγμή είχαν μοιραστεί ο Ντέιβιντ Μπλατ και Κόμπι Μπράιντ σε ένα γυμναστήριο, με τον Αμερικανοισραηλινό προπονητή να θυμάται τι είχε συμβεί και τι του είχε κάνει εντύπωση από τον θρύλο των Λέικερς.

«Ήμουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2008, ήταν πριν το πρώτο του Ολυμπιακό μετάλλιο. Εγώ ήμουν εκεί με την ρωσική ομάδα και δεν μπορούσα να κοιμηθώ, εξαιτίας της διαφοράς της ώρας και είπα να πάω στο γυμναστήριο στις 6 το πρωί. Μπαίνω μέσα και εκεί ήταν ο Κόμπι Μπράιαντ να κάνει βάρη, ιδρωμένος, ενώ τα έδινε όλα. Κοιταχτήκαμε, τον χαιρέτησα, γιατί σεβόταν πολύ ειδικά τους προπονητές που ήταν στην Ευρώπη, γιατί είχε μεγάλη επαφή με την Ευρώπη, αφού είχε μεγαλώσει στην Ιταλία και είχαμε μια σπουδαία συζήτηση.

Τελικά, βρήκα το θάρρος να του πω, ''Κόμπι, εγώ είμαι εδώ γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ, εσύ τι κάνεις εδώ στις 6 το πρωί;'' και μου λέει κόουτς εμένα αυτή είναι η καθημερινότητα μου. Αυτό κάνω, αυτό είμαι και ποτέ δεν το ξέχασα αυτό. Όταν τον είδα αργότερα στο περιβάλλον του ΝΒΑ θυμήθηκα... Αυτού του είδους η συμπεριφορά την μοιραζόταν όχι μόνο ως παίκτης αλλά και ως άνθρωπος. Την δέσμευση του, την αποφασιστικότητα του, την ενέργεια του, την επιθυμία του να είναι καλύτερος που μπορεί και να βοηθήσει του υπόλοιπους γύρω του να γίνουν και εκείνοι οι καλύτεροι . Είμαστε αυτό που κάνουμε και έτσι ζούσε και ο Κόμπι».

Former #NBA head coach David Blatt told @ZachGelb about a time he went to the gym at 6 AM before the Olympics because he couldn't sleep and saw Kobe Bryant working out. Kobe made it clear why he was there. #KobeRIP #KobeForever

