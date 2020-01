Χέιγουορντ για την βολή του Κόμπι: «Θα έχανε τον σεβασμό του για εμένα αν το είχα κάνει» (pics)

Μια νέα ανάγνωση στον τελευταίο πόντο του Κόμπι Μπράιαντ ήρθε να δώσει η νέα λεπτομέρεια του κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες. Στο βίντεο φαίνεται ο Γκόρντον Χέιγουορντ να πατά μέσα πριν εκτελέσει την βολή και αν την έχανε ο Κόμπι να την εκτελούσε ξανά, για να φτάσει τους 60 πόντους.

Παρόλο, που ο παίκτης των Σέλτικς πλέον, φαίνεται να το κάνει αρκετά νωρίς και να κοιτάει τον διαιτητή, ρωτήθηκε και αρνείται ότι κάτι τέτοιο συνέβη με την θέληση του.

«Ήταν μια νύχτα που ποτέ δεν θα ξεχάσω, θυμάμαι κάθε στιγμή της και ο σκοπός μου ήταν να ανταγωνιστώ σκληρά κόντρα στον Κόμπι γιατί αυτό ήταν εκείνος και ήθελα να του δώσω τον καλύτερο μου εαυτό. Έβαλε 60 πόντους σε εμένα και δεν του έδωσα εύκολα τίποτα όλη την νύχτα. Αυτό που έγινε στην βολή ήταν κατά λάθος. Θα έχανε τον σεβασμό του σε εμένα αν του έδινα κάτι εύκολα. Αυτό τον έκανε ξεχωριστό. Αναπαύσου εν ειρήνη Κόμπι. Είναι τιμή μου να έχω μοιραστεί μαζί σου χρόνο εντός και εκτός παρκέ».

That was a night that I will truly never forget as I can remember almost every moment of it and my goal that night was to compete as hard as I possibly could against Kobe because that is what he was all about and I wanted to give him my very best.

— Gordon Hayward (@gordonhayward) January 28, 2020