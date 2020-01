Κόμπι Μπράιαντ: O Νανς Τζ. «λύγισε» στον πάγκο και έφυγε για τα αποδυτήρια (vid)

Το ΝΒΑ συνεχίζεται κανονικά και οι παίκτες κάνουν τεράστια προσπάθεια να βγουν και να παίξουν, αφού το κλίμα είναι ιδιαίτερα βαρύ μετά τον χαμό του Κόμπι Μπράιαντ. Πρώην συμπαίκτες, φίλοι και άνθρωποι που μοιράστηκαν ξεχωριστές στιγμές με τον Κόμπι, φορούν τις φανέλες και τα παπούτσια τους και με μισή καρδιά, βγαίνουν να παίξουν ένα παιχνίδι που έχει μια σκιά από πάνω του.

Ο Λάρι Νανς Τζ. «λύγισε» στον πάγκο των Καβαλίερς και χρειάστηκε να αποχωρήσει από το γήπεδο και να βρεθεί λίγο στα αποδυτήρια να ηρεμήσει. Μετά από λίγο επέστρεψε με το ύφος του να τα... λέει όλα. Ο Νανς Τζ. ήταν συμπαίκτης με τον Κόμπι Μπράιαντ την σεζόν 2015/16 και ήταν και ο πρώτος άνθρωπος που τον αγκάλιασε, μετά το τελευταίο του παιχνίδι.

Larry Nance Jr. went back to the locker room to regain his composure after the Cavaliers and Pistons took 8 and 24-second violations to start the game.

He was Kobe's teammate in 2015-16. pic.twitter.com/bL9M5x8cmg

— ESPN (@espn) January 28, 2020