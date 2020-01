Κόμπι Μπράιαντ: Είχε περισσότερους πόντους με τις δύο φανέλες ξεχωριστά, από 91 Hall of Famers (pic)

Τα επιτεύγματα του Κόμπι Μπράιαντ στην σπουδαία καριέρα του μερικές φορές νομίζεις ότι ξεπερνούν κάθε φαντασία. Μετά από το τραγικό δυστύχημα που στοίχισε την ζωή στον θρύλο του ΝΒΑ, την κόρη του και ακόμα 7 ανθρώπους, ο μύθος του Κόμπι φαντάζει πιο δυνατός και πιο εντυπωσιακός από ποτέ, με τα κατορθώματα του να αποκτούν μια νέα διάσταση.

Ο Μπράιαντ στην καριέρα του αγωνίστηκε με τον αριθμό 8 και με τον αριθμό 24 στην φανέλα του και με τους δύο βίωσε μοναδικά συναισθήματα. Ξεχωριστό είναι ότι έχει σκοράρει περισσότερους πόντους με τους δύο αριθμούς ξεχωριστά από 91 Hall of Famers και όσα πέτυχαν σε ολόκληρη την καριέρα τους.

ΜΥΘΟΣ...

Kobe scored more points wearing No. 8 and No. 24 individually than 91 Hall of Famers had in their entire NBA careers. pic.twitter.com/78Ze05yu1J

— SportsCenter (@SportsCenter) January 28, 2020