Φανέλες με τα νούμερα 8 και 24 φόρεσαν οι παίκτες των Πίστονς πριν το ματς κόντρα στους Καβς.

Με αυτόν τον τρόπο θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του τεράστιου Κόμπι που έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα.

Δείτε το video

The Detroit Pistons honor Kobe with custom made jerseys worn during warmupspic.twitter.com/TVchfyhT1Z

— Ballislife.com (@Ballislife) January 28, 2020